«Медведь — он и есть медведь»: Путин о роли символа РФ в союзе со странами

|
Дарья Орлова
Россия имеет добрососедские отношения со многими государствами.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Медведь — он и есть медведь. Так описал российский символ президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Медведь — он и есть медведь», — сказал российский лидер.

Что касается двуглавого орла — смотрит он не только на запад и восток, но и на юг, отметил глава государства.

«Я говорил, что наше взаимодействие, расширение нашего взаимодействия и совместная работа с нашими друзьями в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в глобальном юге. Оно не связано с текущей конъюнктурой политической вообще», — заявил он.

Он добавил, что Россия имеет добрососедские отношения со многими странами. В их числе, например, КНР, Индия и Индонезия. Население последнего государства — 300 миллионов человек. Это огромный рынок и сильный партнер для сотрудничества.

«А есть небольшие страны, но быстро развивающиеся. Такие, как Малайзия, Тайланд, Вьетнам, с которым у нас особые отношения на протяжении десятилетий», — отметил Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что уровень бедности в РФ сократился с 11,3% до 7,2%.

