Путин: уровень бедности в РФ сократился с 11,3% до 7,2%

В среднем по России уровень бедности с 2014 по 2024 год сократился с 11, 3% до 7, 2%. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он добавил, что среди регионов Дальнего Востока показатели бедности и вовсе ниже среднероссийского уровня. На Сахалине — 5,3%, в Магаданской области — 5,9%, на Чукотке — 4,4%.

«Мы с вами помним, как на фоне проблем, трудностей в экономике, в социальной сфере в конце прошлого века с Дальнего Востока начали уезжать люди. Это была действительно угрожающая тенденция, которую очень сложно было переломить. Но нам это удается, постепенно, но удается», — сказал глава государства.

В период с 2014 под 2019 год миграционный отток на Дальнем Востоке составил 211 тысяч человек. Затем число стремительно снижалось, и в конце концов достигло 109 тысяч. А в 2024 году уже был зафиксирован миграционный приток в 24 тысячи человек.

