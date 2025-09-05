Путин: Россия не будет замыкаться в «национальной скорлупе»

Это решение нанесло бы вред любой экономике, даже самой развитой.

Замыкание в «национальной скорлупе» — сложно и вредно. В первую очередь потому, что ведет к понижению конкурентоспособности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Глава государства подчеркнул, что Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами мира. В частности — с государствами, которые проявляют интерес к партнерству с Москвой. Путин отметил, что это — «наши друзья».

«Мы не отгораживаемся ни от кого и думаем, подавляющее большинство, если не все сидящие в этом зале, со мной согласятся, такая открытость — она выгодна всем, кто придерживается такой точки зрения и такой политики», — отметил российский лидер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что экономика России должна стать экономикой высоких зарплат. За последние десять лет зарплата на Дальнем Востоке выросла в 2,5 раза, а по итогам прошлого года превысила 100 тысяч в месяц в номинале.

