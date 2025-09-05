Путин: запасов угля на Дальнем Востоке — на 900 лет

|
Лалита Балачандран
Лалита Балачандран 15 0

Для работы с такой массой энергоресурсов нужны современные технологии.

Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

Запасов угля на Дальнем Востоке — на 900 лет, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ.

Для работы с такими ресурсами необходимы современные технологии.

«Над этим нам нужно, прежде всего, работать. Если внутренний рынок будет потреблять <…> нужный для нас объем, мы сможем это использовать эффективно. Тогда никаких сложностей с конъюнктурой внешнего рынка, который оказывал бы на отрасль такое влияние, их просто не будет», — отметил президент.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

