Безвизовый с КНР для россиян — знак углубленного масштабного развития отношений, отметил заместитель председателя постоянного комитета ВСНП Ли Хунчжун на пленарном заседании ВЭФ.

Президент РФ Владимир Путин в свою очередь заявил, что такое решение китайской стороны было неожиданным.

«Решение политического руководства Китая о безвизовом въезде граждан Российской Федерации на территорию Китайской Народной Республики для нас было неожиданным. Мы об этом раньше ничего не знали, но тем более это было приятно, и, конечно, это знак дружбы, который мы высоко ценим», — сказал президент.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

