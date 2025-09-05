Лекарство от всего: как часто надо заниматься сексом осенью, чтоб не болеть

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 57 0

Эксперт рассказала, какие преимущества есть у этого занятия.

Фото: www.globallookpress.com/Annette Riedl

Сексолог Никитина: Частый секс осенью может уберечь от простуд и ОРВИ

Частый секс осенью может уберечь от простуд и ОРВИ. Об этом рассказала эксперт по оздоровлению, сексолог Лариса Никитина в беседе с Life.ru.

Интимная близость способна повысить иммунитет за счет нескольких физиологических факторов. Например, во время секса вырабатываются эндорфины, поэтому у человека повышается настроение, и он чувствует себя бодрее.

Вырабатывается также гормон окситоцин, который формирует привязанность, повышает жизнелюбие, а также тестостерон. Как объяснила эксперт, эти три гормона снижают уровень стресса и улучшают самочувствие

Коме того, секс — это физическая активность, стимулирующая кровообращение и вырабатывающая цитокин — белки, которые борются с инфекциями. Однако их эффект длится около 24 часов.

«Регулярный секс снижает риск острых респираторных вирусных заболеваний, а в период смены сезона это особенно важно», — сказала Никитина.

При этом помогает лучше засыпать, особенно это касается мужчин. А сон, в свою очередь, — это залог хорошего иммунитета.

Ранее 5-tv.ru писал, какие мифы об интимной жизни развеяла сексолог Александра Миллер. Главное в отношениях — умение разговаривать друг с другом.

