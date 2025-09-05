Член Политбюро ЦК КПК: традиционная дружба РФ и КНР уходи корнями в прошлое

Диана Кулманакова
Китайская мудрость гласит: «Когда объединяются усилия всех, победа уже неизбежна».

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Вильф; 5-tv.ru

Взаимное сотрудничество и двусторонние отношения КНР и РФ активно развиваются под руководством президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина поступательно. А также традиционная дружба двух стран уходи корнями в прошлое. Об этом сообщил член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), зампредседатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Душевные сближения между народами являются фундаментом дружеских отношений между нашими странами. Наши страны связаны общими горами и реками. Наша культура влияет друг на друга, наши народы потеряют тесные связи, а наша традиционная дружба уходит корнями в прошлое», — поделился он.

По словам политического деятеля, странам необходимо продолжать углублять взаимный обмен и обучение, наращивать сотрудничество в сфере туризма, образования, культуры и искусства. Также стоит облегчать взаимные поездки людей в целях добрососедства и дружбы.

«Китайская мудрость гласит: «когда объединяются усилия всех, победа уже неизбежна», — заключил он.

В последнее время становится больше совместных проектов России и Китая. Так, например, в Поднебесной состоялась премьера российско-китайского фильма «Красны шелк». Также страны ведут проект в сфере энергоресурсов «Сила-Сибири-2». А С 15 сентября 2025 года Китай вводит пробный безвизовый режим для граждан России сроком до 30 дней.

