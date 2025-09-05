Путин: войска НАТО на Украине станут законными целями для поражения

|
Лалита Балачандран
Лалита Балачандран 122 0

Одна из причин украинского конфликта — попытки втягивания страны в североатлантический альянс.

Путин: войска НАТО на Украине станут законными целями для поражения

Фото: www.globallookpress.com/Robert Michael; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Если контингент НАТО на Украине, то они станут законными целями для поражения, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ.

Глава государства напомнил, что одна из первопричин конфликта на Украине — попытки втягивания страны в альянс.

«В результате госпереворота устранили Януковича от власти. Устранили человека, который был против вступления Украины в НАТО. К власти привели те силы, которые были за вступление и сейчас продолжают уповать на вступление Украины в НАТО. Вот это нас совершенно не устраивает, даже несмотря на то, что каждая страна имеет право выбора обеспечения своей собственной безопасности. Но без оглядки на безопасность самой России такие вопросы не решаются», — подчеркнул президент.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
81.30
0.45 94.78
0.53
Сложности Рыбам, Девам, Стрельцам, Близнецам: что принесет коридор затмен...

Последние новости

11:11
В Минпромторге оценили сотрудничество России и Индии в гражданском авиастроении
11:09
Путин: Янукович прослезился из-за последствий ассоциации Украины с ЕС
11:04
Ожоги, инфекции и онкология: правда о маникюре, которую скрывают салоны
11:01
Путин допустил объединение платежных систем РФ и Китая
10:54
Восточный или западный: Путин о том, каким будет мир в ближайшее время
10:48
Путин: запросы Киева приехать на встречу в названное ими место «избыточны»

Сейчас читают

Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ-2025 — прямая трансляция
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Невосполнимая утрата мира высокой моды: жизненный путь великого кутюрье Джорджио Армани

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025