Путин: запросы Киева приехать на встречу в названное ими место «избыточны»

Запросы Киева к российской стороне приехать на встречу в названное ими место — «избыточные» просьбы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Если нам говорят, мы хотим с вами встречи, ну вы поезжайте туда-то на эту встречу. Мне кажется, это просто избыточные запросы в наш адрес», — сказал глава государства.

По мнению Путина, лучшим местом для встречи представителей России и Украины на высшем уровне является Москва. Президент РФ неоднократно заявлял, что готов к встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским, но не считает эту меру целесообразной. По ряду причин «договориться с Украиной будет практически невозможно».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что у Путина и президента США Дональда Трампа есть договоренность на открытый диалог. Лидеры стран могут созвониться в любой момент, оба открыты к разговорам. Учитывая тот факт, что российский лидер находился в Китае после консультаций в Европе, возможности позвонить американскому коллеги у него пока не было.

