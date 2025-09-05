Путин допустил объединение платежных систем РФ и Китая

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Вопрос обсуждался во время рабочей поездки президента в КНР.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Нужно упрощать туристические поездки для граждан с помощью объединенных платежных систем РФ и Китая. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пленарной сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Нужно добиваться того, чтобы для граждан, совершающих туристические поездки, было меньше сложностей. Есть возможности использования нашей карты МИР, это само собой разумеется и китайские инструменты. Их можно объединять, можно пользоваться картами третьих стран. Уверяю вас, центральные банки с обеих сторон думают над этим», — поделился Путин.

По его словам, на одной из рабочих встреч в ходе визита российской делегации в КНР, руководители финансовых учреждений в присутствии председателя Китая Си Цзиньпина и Владимира Путина обсуждали вопросы по объединению платежных инструментов. Президент РФ отметил, что на данный момент они находятся в процессе дискуссии. Однако российский лидер отметил, что решения будут.

Владимир Путин с 31 августа по 3 сентября находился с официальным визитом в Китае. Главным событием стало участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине, где он провел переговоры с лидерами 17 стран и участвовал в трехстороннем саммите России, Китая и Монголии. В Пекине Путин принял участие в параде, посвященном 80-летию Победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны, став почетным гостем торжеств.

