Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ВЭФ-2025. Главное

Президент РФ Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Он проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке.

Помимо российского лидера, участие в мероприятии приняли премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар, член политбюро ЦК Компартии Китая Ли Хунчжун.

Профессиональный подход финансовых властей

В первую очередь Путин отметил профессионализм финансовых властей России, правительства и Центробанка. Наиболее явное его следствие — развитие экономики в непростой политической ситуации.

Для России обязательное условие для развития экономики и, как следствие, социальной сферы — это устойчивая макроэкономическая политика. Президент также подчеркнул вероятность снижения ключевой ставки и отметил, что наиболее распространенная причина роста цен — резкие изменения.

«Наверняка здесь многие сидящие в зале скажут: да, это безобразие, невозможно, нужно ключевую ставку резко снижать. Но тогда цены будут расти», — объяснил Путин.

Главный приоритет на весь XXI век

Дальний Восток — стратегически важный регион страны. В частности, Восточный экономический форум был организован в связи с новым этапом развития этой территории.

Развитие Дальнего Востока и Сибири — главный национальный приоритет России на весь XXI век. Это было обозначено еще в послании Федеральному собранию в конце 2013 года. Следующим этапом стало формирование ряда инструментов для поддержки бизнеса. В их числе — территории опережающего развития и режимы свободного порта.

Путин указал на весомый рост валового регионального продукта, а также на приоритетность развития инфраструктуры, ресурсов и энергетики Дальнего Востока.

Редкоземельные металлы и их обработка

Еще одна тема выступления российского лидера — способы стимулирования спроса на редкоземельные металлы внутри страны. Первый — внедрение передовых технологий обогащения руды редких и редкоземельных металлов и их обработки. Второй — повышение спроса на них внутри страны, в частности — на новых производствах.

В настоящий момент в России налажена система учета редкоземельных металлов. Нет никаких препятствий для того, чтобы извлекать их и эффективно использовать.

«Необходимо проводить регулярную ревизию по всей цепочке. Нужно внедрять передовые технологии и внедрять спрос внутри России», — сказал Путин.

Льготы для предпринимателей

Путин поручил распорядился запустить единый режим преференций для Дальнего Востока и Арктики с 1 января 2027.

Единственное необходимое условие — возможности для бизнесменов и компаний в полной мере использовать инструменты поддержки.

«Иными словами: куда бы ни пришел инвестор — в любой дальневосточный или арктический регион, город, поселок — он везде будет иметь право на льготы», — сказал президент.

Вместе с тем, действующие инвесторы в регионах опережающего развития сохранят введенные ранее условия.

Трансарктический коридор

Трансарктический коридор — тема, принципиально важная как для России, так и для всего евразийского континента. Если говорить о целях РФ, то он позволит использовать транспортный потенциал крупнейших сибирских рек, объяснил президент.

«Это комплексная система, которая должна объединить морской, железнодорожный, автомобильный виды транспорта. Она позволит использовать потенциал наших крупнейших рек, таких как Обь, Енисей и Лена», — сказал Путин.

Необходимые условия развития — возведение центров судостроения и открытие маршрутов для товаров из Сибири и Урала в Арктику. Таким образом будет повышена эффективность трансарктического коридора.

Интерес к этому проекту растет и от российских компаний, и от иностранных перевозчиков. Речь идет не только о единичных транзитах, а о формировании устойчивой грузовой базы.

Ипотека

Еще одно распоряжение президента — расширение ипотеки под 2%. На Дальнем Востоке эти условия распространятся на всех работников образования, не только на учителей.

«Возможность получить ипотеку по ставке в 2% должны иметь не только учителя, но, подчеркну, все работники государственных и муниципальных образовательных учреждений Дальнего Востока и Арктики», — сказал Путин.

Путин поручил правительству подготовить изменения в действующую нормативную базу, регулирующую социальные и финансовые программы. По его словам, речь идет о суммах, которые можно считать вполне посильными в нынешних экономических условиях.

Глава государства предложил расширить действие дальневосточной ипотеки на вторичное жилье в тех населенных пунктах, где отсутствует строительство многоквартирных домов и нет предложений от застройщиков. Такой шаг, по его мнению, позволит сделать программу более гибкой и доступной для жителей региона.

Отдельное внимание Путин уделил многодетным семьям. Он заявил, что условия льготной ипотеки должны распространяться на все такие семьи, независимо от возраста родителей. Ранее получить кредит на специальных условиях могли только пары, где обоим супругам было меньше 35 лет.

План по развитию Дальнего Востока

Дальний Восток и страны Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня рассматриваются как пространство динамичного роста. Россия, по словам главы государства, намерена поддерживать высокие темпы преобразований и уделять внимание повышению технологического уровня во всех ключевых сферах.

Для этого необходимо максимально эффективно задействовать ресурсный, промышленный, транспортный и научный потенциал не только Дальнего Востока, но и всей страны.

Путин отметил, что масштабные задачи предстоит решать не только на Дальнем Востоке, но и в Арктике. Он добавил, что Россия готова активно работать с зарубежными партнерами для реализации совместных проектов и достижения стратегических целей в этих регионах.

Особое внимание президент уделил долгосрочному планированию. Он заявил, что будущее развитие невозможно без системного подхода, четкого видения перспектив и умения формулировать амбициозные цели с конкретными механизмами их реализации.

Глава государства поручил правительству в течение года подготовить и утвердить стратегию развития Дальневосточного федерального округа до 2036 года. Документ должен определить основные направления работы и обеспечить комплексное развитие региона.

«Медведь — он и есть медведь»

Путин напомнил о традиционно добрососедских отношениях Москвы с рядом государств Азии, в том числе с Китаем, Индией и Индонезией. Он отметил, что российский символ — двуглавый орел — обращен не только к западу и востоку, но и к югу.

По словам российского лидера, взаимодействие с зарубежными партнерами строится не под влиянием политической конъюнктуры, а опирается на устойчивые интересы сторон. Путин напомнил, что совместная работа с председателем КНР Си Цзиньпином началась два десятилетия назад и стала результатом совпадения стратегических целей обеих стран.

Он также подчеркнул, что за последние годы Россия выстроила особые отношения с Малайзией, Таиландом, Вьетнамом и рядом других государств региона. Эти контакты формировались постепенно и основаны на взаимной выгоде, что обеспечивает прочный фундамент для долгосрочного сотрудничества.

«Почему нам все это не использовать? Это не разворот куда-то. Это ответ на активные процессы, происходящие в мире и в мировой экономике», — сказал Путин.

Модератор заседания обратилась к Путину с вопросом о том, какое место РФ занимает в союзе с Индией и Китаем. В народе — в союзе слона, дракона и медведя.

«Медведь — он и есть медведь… Медведь, конечно, символ России, но у нас — мы на Дальнем Востоке находимся — самый большой тигр в мире — это, кстати, уссурийский российский тигр», — сказал президент.

Сотрудничество с западными компаниями

С 2022 года значительное количество европейских компаний приостановило работу в России и покинуло рынок. Все они понесли убытки и сейчас ожидают условий для возвращения, чтобы вновь наладить деловое сотрудничество.

Путин подчеркнул, что у Москвы сохраняются контакты с иностранными партнерами. По его словам, многие компании ждут отмены политических ограничений и выражают готовность возобновить деятельность в России сразу же, как только появится такая возможность.

Президент также обратил внимание, что бизнес из некоторых государств не уходил вовсе, несмотря на политические трудности. Более того, такие компании демонстрируют заинтересованность в расширении сотрудничества и развитии совместных проектов.

Совместный бизнес

Россия и Соединенные Штаты имеют потенциал для совместной работы в Арктике и на Аляске. В этом американском штате сосредоточены значительные природные ресурсы, тогда как Москва располагает современными технологиями, позволяющими эффективно добывать и сжижать газ.

Глава государства заявил, что у российской стороны есть конкретное предложение по взаимодействию с американскими компаниями на территории Аляски. Он отметил, что используемые в России технологии могут оказаться более результативными, чем те, которыми располагают партнеры в США.

По словам Путина, зарубежные компании хорошо осведомлены о возможностях российской промышленности. Если в Вашингтоне будут приняты соответствующие политические решения, это позволит продвинуться в реализации совместных энергетических проектов.

Войска НАТО на Украине

Путин прокомментировал консультации западных стран, касающиеся возможного размещения военных подразделений на территории Украины. Он напомнил, что тема нахождения натовских войск является одной из ключевых причин, по которой Киев оказался втянутым в процесс интеграции в Североатлантический альянс. По его словам, этот фактор сыграл значительную роль в формировании нынешней ситуации в сфере безопасности.

Политика расширения военного присутствия НАТО на Украине изначально создавала напряженность и способствовала росту конфронтации, последствия которой заметны сегодня, подчеркнул президент.

«Если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для поражения», — заключил Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Москва — лучшее место для встречи РФ и Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.