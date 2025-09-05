В Минпромторге рассказали о готовности законопроекта о «российской полке»

Евгения Алешина
Евгения Алешина 64 0

Чекушов: законопроект о российской полке полностью готов

Проект закона о «российской полке» полностью готов и согласован с необходимыми федеральными органами исполнительной власти. Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель Министра промышленности и торговли России Роман Чекушов в студии «Известий» в ходе Восточного экономического форума — 2025 (ВЭФ-2025).

«Ожидаем, что законопроект будет внесен в Государственную думу в течение осенней сессии, и будем активно с депутатами прорабатывать и доводить его уже до статуса федерального закона», — сказал он.

Данный законопроект включает в себя возможность российского правительства вводить квоты на определенные группы товаров для производителей и брендов из России.

При этом сам продукт и товарный знак обязаны соответствовать требованиям законодательства и принадлежать российскому бенефициару. Все это создаст узнаваемые для потребителей из РФ национальные бренды.

Чекушов добавил, что законопроект не ограничивает зарубежных партнеров России. В магазинах и на маркетплейсах точно также будут доступны иностранные товары. В данном случае речь идет об обеспечении в определенном размере отечественных продуктов в тех местах, которые потребителю наиболее доступны.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин заявил об отсутствии стагнации в экономике РФ. Центральный банк держит высокую ставку для того, чтобы побороть инфляцию.

