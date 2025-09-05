Директор госкорпорации «Росатом» назвал конкурентное преимущество России

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 32 0

Страна продолжает усиливать превосходство.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лихачев: конкурентное преимущество России — ядерная триада

Трехзвенная ядерная система является конкурентным преимуществом России. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в ходе сессии «500 лет на горизонте: от открытий инновациям Северного морского пути» на Восточном экономическом форуме — 2025.

«Президент России Владимир Владимирович Путин, в позапрошлую пятницу в Сарове, больше всего говорил о другом главном преимуществе, конкурентном преимуществе Российской Федерации — ядерной триаде», — добавил он.

Также Лихачев заявил, что Россия продолжает усиливать превосходство в этой области и надеется, что это поможет решить другие задачи.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин допустил объединение платежных систем РФ и Китая.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
81.30
0.45 94.78
0.53
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 сентя...

Последние новости

14:15
Скорая помощь: когда не следует вызывать медиков
14:02
«Любят и знают наше кино»: как Россия и Китай сотрудничают в области культуры
13:56
Сторчак: Россия находится в состоянии уверенной долговой устойчивости
13:42
Столица русского рока: в Петербурге пройдет «Кинчев Фест»
13:35
Следствие просит домашний арест для актрисы Тарасовой по делу о наркотиках
13:30
Нечто особенное: шеф-повар рассказал о подготовке к фестивалю «Балтика Фест»

Сейчас читают

Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ВЭФ-2025. Главное
Путин: Москва — лучшее место для встречи РФ и Украины
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025