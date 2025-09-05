Полностью импортозамещенный SSJ-100 совершил первый полет на Дальнем Востоке

Передовые технологии в авиастроении уже сейчас воплощаются на Дальнем Востоке. В Комсомольске-на-Амуре свой первый полет совершил полностью импортозамещенный «Суперджет-100» серийной сборки.

Вместо зарубежных систем и агрегатов установили отечественные аналоги. Он оснащен новейшими двигателями, разработанными в нашей стране. Модификация коснулась и несущего каркаса. Такие изменения нужны для установки российских систем, а также упрощения производства и обслуживания лайнера.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.