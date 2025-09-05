«Уступили Китаю»: Трамп заявил, что Россия и Индия перешли на «темную сторону»

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 28 0

Накануне американский президент выложил фотографию с российский лидером Владимиром Путины, никак ее не подписав. Теперь — новый пост.

Трамп приревновал Россию и Индию к Китаю

Фото: Reuters/Brian Snyder

Трамп: США потеряли Россию и Индию, уступив ее Китаю

США «уступили» Россию и Индию Китаю. Об этом сообщил президент Штатов Дональд Трамп на своей странице в Truth Social.

«Похоже, мы уступили Индию и Россию самому могущественному и темному Китаю. Пусть их ждет долгое и благополучное совместное будущее!» — говорится в публикации.

К посту Трамп прикрепил совместную фотографию президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендра Моди.

Накануне, 4 сентября, американский президент разместил в блоге кадр с саммита на Аляске, на котором он стоит с Путиным. Он сделал пост после разговора с «коалицией желающих» — европейскими лидерами, которые хотят создать гарантии безопасности Украине.

Что означает публикация, Трамп не объяснил. Однако ранее он обещал Путину позвонить после переговоров с «коалицей», но российский и американский президенты так и не созвонились.

Отношения между США и Китаем остаются напряженными и противоречивыми. В экономической сфере продолжается торговая война, начавшаяся еще в 2018 году и достигшая новых обострений в 2025. Соединенные Штаты применяют высокие таможенные пошлины и ограничения против китайских товаров и компаний, стремясь сдержать технологическое развитие и экономический рост Китая. В ответ Пекин вводит ответные меры, включая пошлины и ограничения на американский экспорт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у нас с Трампом есть договоренность на открытый диалог.

