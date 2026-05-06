Появились кадры с места крушения самолета в Омской области

Екатерина Чумоватова
Обломки воздушного судна разбросаны по всей земле.

Легкомоторному самолету «Аэропракт-22» оторвало крылья при крушении в Омской области. Соответствующие кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

На видео можно заметить повреждения авиалайнера, его обломки разбросаны по всему полю. На месте работают правоохранительные органы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть двух лиц.

«Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления. На борту воздушного судна находилось два человека, которые в результате происшествия погибли», — информировали СК.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что авария произошла днем недалеко от деревни Кошкарево Азовского немецкого национального района. Самолет потерпел крушение во время выполнения авиационных работ. В результате происшествия погибли два человека, которые находились на борту.

Кроме того, на место аварии выехал исполняющий обязанности Омского транспортного прокурора Айдар Альмухамедов.

