«Увидел только парашют»: местный житель рассказал о крушении самолета под Омском

В момент падения самолета в Омской области в небе раскрылся парашют

В момент падения легкомоторного самолета в Омской области в небе раскрылся парашют. Об этом местный житель Андрей Кнолль рассказал 5-tv.ru.

«Я увидел только парашют, <…> Болтался, оранжевый, купол увидел, и все<…> Сразу-то я и не понял, что это самолет», — пояснил очевидец.

Предположительно, сельчанин увидел элемент страховки воздушного судна. При этом сам самолет мужчина не разглядел.

Легкомоторный самолет «Аэропракт-22» потерпел крушение в Омской области в ходе авиационных работ. Источник 5-tv.ru сообщил, что на борту находились два человека, в результате ЧП они оба погибли.

Авария произошла недалеко от деревни Кошкарево Азовского немецкого национального района.

На место падения летательного аппарата отправился исполняющий обязанности Омского транспортного прокурора Айдар Альмухамедов, идет проверка обеспечения безопасности полетов. Эксперты устанавливают все обстоятельства катастрофы.

