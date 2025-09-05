Россия поставила куриные яйца в США

В июле этого года США впервые за 33 года закупили яйца домашних кур у России. Этот вывод следует из анализа данных американской статистики.

Причина расширения импорта — резкая инфляция цен на яйца в начале 2025 года. Ее причиной стала эпидемия птичьего гриппа. Несмотря на постепенное снижение цен, в июле они все еще превышали уровень предыдущего года на 16,4%.

США начали искать новые источники поставок, чтобы стабилизировать рынок. По информации американской статистической службы, в июле страна импортировала свежие куриные яйца из России на сумму в 455 тысяч долларов. Это первая подобная поставка с 1992 года.

При этом в России, где производство яиц значительно выросло, наблюдается падение цен — средняя стоимость десятка в июле составила 83,2 рубля, что является минимальным значением с лета 2023 года. Министерство сельского хозяйства отмечало, что производителям приходится продавать яйца даже ниже себестоимости.

Кроме России, в июле США начали закупки куриных яиц из Саудовской Аравии. Эта сделка обошлась им в 518 тысяч долларов. Общий объем импорта яиц в США за месяц достиг 16,5 миллиона долларов, при этом главными поставщиками оставались Бразилия — 8,8 миллиона долларов, Мексика — 3,9 миллиона, и Индия — 933 тысячи долларов.

