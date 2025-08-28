Алло, вас не слышно: качество мобильной связи ухудшилось в регионах РФ

Качество мобильной связи резко ухудшилось в регионах РФ

В российских регионах ухудшилось качество мобильной связи. Сотовые операторы ежедневно получают тысячи жалоб на то, что дозвониться невозможно. В последний месяц число звонков на обычные мобильные номера выросло на 20-30%. Одна из причин таких перегрузок — ограниченная пропускная способность базовых станций, которые требуют модернизации. Как собираются решать эту проблему? И стоит ли ждать роста цен — узнал корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

После того как звонки в иностранных мессенджерах заблокировали, голосовой трафик в сетях операторов вырос на четверть. Это статистика Минцифры. И теперь абоненты будут чаще выходить за рамки пакетных минут, а значит больше тратить на связь, уверяют эксперты.

Сравнили тарифные планы четырех операторов. В самых дешевых предлагают много гигабайт или безлимитный интернет. И минимальное количество минут в пакете — от 50 до 400. Все, что за этими рамками, оплачивается дополнительно.

«Одни операторы в России готовы списывать минуты из пакета при звонках только в домашнем регионе. Другие готовы дать вам возможность звонить, тратя пакетные минуты по всей России», — отметил аналитик рынка информационных технологий Леонид Коник.

Но было бы, за что платить. Как только нагрузка на голосовой трафик увеличилась, это сразу же отразилось на качестве связи. Абоненты жалуются: уровень сигнала высокий, а вызов не идет. Эксперты считают:все дело в базовых станциях, у которых ограниченная пропускная способность.

«Базовая станция может обеспечить, допустим, 50 количество человек. Если количество абонентов резко возрастет в данный момент, базовая станция поставит остальных абонентов в очередь», — объяснил ведущий инженер компании по производству и поставке оборудования для усиления сигнала сотовой связи Михаил Дорофеев.

Эта базовая станция работает на технологии LTE. Таких в Москве тысячи, хоть и радиус действия у нее всего 500 метров. А вот у базовой станции 2G покрытие в разы больше, но в городах их устанавливать практически перестали. Все из-за потребности абонентов, которые стали меньше звонить по сотовой связи и больше выходить в интернет.

При этом в России по статистике около 7% жителей вообще не имеют устойчивого доступа к мобильной связи. Некоторые не могут даже вызвать экстренные службы. Мы отправили запрос в Минцифры. Нас заверили: подключение небольших населенных пунктов и автотрасс к сети — приоритетная задача. Программу в этом году расширили, но до полного покрытия еще очень далеко.

По последним данным, почти 90% федеральных автодорог России покрыто сетями GSM, а сетями LTE — от 54% до 75% трасс. Но даже в 40 километрах от Москвы встречаются глухие зоны. Нет не то, что интернета, нельзя позвонить. Показывает: «Нет сети».

Четыре крупнейших российских оператора обслуживают около 253 миллионов абонентов. И если прогнозы о том, что все они будут тратить на связь на 10-15% больше, подтвердятся, то сотовые операторы смогут получать десятки миллиардов рублей дополнительной выручки ежемесячно. Направить их можно как раз на улучшение качества связи и увеличение зоны покрытия. Но куда на самом деле пустят прибыль — ответа пока нет.

