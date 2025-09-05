Умерла родственница Елизаветы II — Герцогиня Кентская Екатерина

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 45 0

Ей было 92 года.

Умерла Герцогиня Кентская Екатерина

Фото: © Getty Images/Max Mumby/Indigo / Contributor

Герцогиня Кентская Екатерина умерла на 93-м году жизни. Об этом этом сообщила Королевская семья в личном блоге социальной сети Х.

«Букингемский дворец с глубокой скорбью сообщает о кончине Ее Королевского высочества герцогини Кентской. Ее Королевское высочество мирно скончалась прошлой ночью в Кенсингтонском дворце в окружении своей семьи. Король, королева и все члены Королевской семьи присоединяются к герцогу Кентскому, его детям и внукам в скорби по их утрате», — говорится в публикации.

Герцогиня Кентская Екатерина — жена двоюродного брата покойной Елизаветы II. Родилась в 1933 году в Англии. В 1961 году вышла замуж за принца Эдварда, герцога Кентского и получила титул Герцогини. В браке родилось трое детей. В 1994 году первая более чем за 300 лет приняла католичество в Королевской семье. Была старейшим членом семьи после смерти Елизаветы II.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в возрасте 91 года умер модельер Джорджо Армани.

