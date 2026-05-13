Над территорией России сбили 26 беспилотников ВСУ за два часа

Украинские боевики попытались атаковать семь регионов.
Силы ПВО утром 13 мая сбили 26 украинских дронов над семи. Об этом сообщило Минобороны в канале в мессенджере МАКС.
«В период с 7:00 по московскому времени по 9:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа», — проинформировали в ведомстве.
В министерстве уточнили, что дроны были сбиты над территориями Белогородской, Брянской, Курской, Нижегородской и Владимирской областей, еще беспилотники перехватили над территорией Московского региона. Также БПЛА уничтожили над акваторией Азовского моря.
В связи с угрозой безопасности в аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на взлет и вылет самолетов.
Ранее 5-tv.ru писал, что результате атаки беспилотника ВСУ на железнодорожный вокзал в городе Унеча в Брянской области ранены два сотрудника РЖД. По словам губернатор региона Александра Богомаза, удар противника был целенаправленным.
