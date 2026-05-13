Над территорией России сбили 26 беспилотников ВСУ за два часа

Украинские боевики попытались атаковать семь регионов.

Атака беспилотников ВСУ на Россию 13 мая — новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Силы ПВО утром 13 мая сбили 26 украинских дронов над семи. Об этом сообщило Минобороны в канале в мессенджере МАКС.

«В период с 7:00 по московскому времени по 9:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа», — проинформировали в ведомстве.

В министерстве уточнили, что дроны были сбиты над территориями Белогородской, Брянской, Курской, Нижегородской и Владимирской областей, еще беспилотники перехватили над территорией Московского региона. Также БПЛА уничтожили над акваторией Азовского моря.

В связи с угрозой безопасности в аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на взлет и вылет самолетов.

Ранее 5-tv.ru писал, что результате атаки беспилотника ВСУ на железнодорожный вокзал в городе Унеча в Брянской области ранены два сотрудника РЖД. По словам губернатор региона Александра Богомаза, удар противника был целенаправленным.

