В Белгородской области приостановили движение после схода с путей поезда

Инцидент произошел в результате внешнего воздействия.
Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков
В Белгородской области временно приостановили движение после схода с путей пригородного состава. Для устранения последствий направлен восстановительный поезд. Об этом сообщила Юго-Восточная железная дорога в Telegram-канале.
«Движение на участке временно приостановлено. Для устранения последствий на место направлен восстановительный поезд», — говорится в посте.
Известно, что сход одного из вагонов пригородного поезда № 6072 сообщением Разумное — Томаровка произошел в 09:24 на перегоне Разъезд 134 километра — Томаровка Юго-Восточной железной дороги.
По предварительной информации, инцдиент произошел в результате повреждения железнодорожных путей в результате внешнего воздействия. В момент аварии в поезде находились 15 человек, одна женщина получила ранения. Информация о пострадавших и подробностях происшествия еще устанавливается.
