В Белгородской области приостановили движение после схода с путей поезда

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 38 0

Инцидент произошел в результате внешнего воздействия.

В Белгородской области приостановили движение

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Белгородской области временно приостановили движение после схода с путей пригородного состава. Для устранения последствий направлен восстановительный поезд. Об этом сообщила Юго-Восточная железная дорога в Telegram-канале.

«Движение на участке временно приостановлено. Для устранения последствий на место направлен восстановительный поезд», — говорится в посте.

Известно, что сход одного из вагонов пригородного поезда № 6072 сообщением Разумное — Томаровка произошел в 09:24 на перегоне Разъезд 134 километра — Томаровка Юго-Восточной железной дороги.

По предварительной информации, инцдиент произошел в результате повреждения железнодорожных путей в результате внешнего воздействия. В момент аварии в поезде находились 15 человек, одна женщина получила ранения. Информация о пострадавших и подробностях происшествия еще устанавливается.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине поезд Киев — Ужгород сошел с рельсов, врезавшись в автокран. Машинист погиб, водитель машины чудом выжил.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+13° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
73.79
-0.51 87.38
-1.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:52
«Потерял честность»: Елену Прекрасную в «Одиссее» Нолана сыграет темнокожая актриса
12:45
Россиянину дали 22 года за подготовку терактов в Тамбове по заданию СБУ
12:37
«Сыну на лечение»: мошенник выманивал у Самбурской деньги на «покупку лекарств»
12:33
Для самых важных целей: как работает РСЗО «Торнадо-С» на харьковском направлении
12:19
В Белгородской области приостановили движение после схода с путей поезда
12:17
Над территорией России сбили 26 беспилотников ВСУ за два часа

Сейчас читают

Давление на Зеленского — «имитация Вашингтоном верности „духу Анкориджа“»
Умер актер из фильма «Кровавый спорт» Дональд Гибб
«Фанаты хотят большего»: «Форсаж» получит продолжение в виде четырех сериалов
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео