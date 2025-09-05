«Почему вас это так удивляет»: Шуфутинский подтвердил получение гражданства РФ

Михаил Шуфутинский получил российское гражданство

Заслуженный артист России певец Михаил Шуфутинский прокомментировал получение российского гражданства. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

СМИ сообщали, что артист получил российский паспорт в конце августа этого года. Ранее он проживал в России по постоянному виду на жительство. Также он имел гражданство США, которое истекло в 2022 году. В Соединенных Штатах Шуфутинский вместе с семьей проживал с 1981 года.

«Мне непонятно, почему вас это так удивляет. Я ведь родился в Москве, и я гражданин России! Россия — моя Родина, это моя страна, и я рад быть ее частью. Мой сын и его семья тоже граждане России», — заключил Шуфутинский.

Однако пиар-директор певца Татьяна Юмашева опровергла эту информацию, заявив, что Шуфутинский получил паспорт РФ еще в 2022-м.

«Это фейки. Он получил российский паспорт еще в 2022 году. То, что пишут сегодня, выдумывают даты, я не знаю, откуда это взяли», — заявила она в разговоре с aif.ru.

