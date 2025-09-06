Трамп назвал Лукашенко сильным и уважаемым правителем

Президент США Дональд Трамп положительно охарактеризовал президента Белоруссии Александра Лукашенко. Оценку американский лидер дал в беседе с журналистами в Овальном кабинете, трансляцию которой вел телеканал Fox News.

Трамп обозначил Лукашенко как сильного и уважаемого правителя.

«Он уважаемый, сильный человек, сильный лидер», —заявил он.

При этом Трамп добавил, что США и Белоруссия проводят переговоры по освобождению и обмену части заключенных. По его словам, Лукашенко уже освободил 16 заложников.

«У Лукашенко 1,4 тысячи или 1,5 тысячи, большое количество заложников. Мы говорим об их освобождении, многие из них политзаключенные. И похоже, что они будут освобождены в скором времени», — пояснил Трамп.

До этого, 22 августа, Лукашенко отмечал, что Белоруссия ведет переговоры по заключенным только с Соединенными Штатами. Он подчеркивал, что беглые оппозиционеры не принимают участие в переговорах по освобождению заключенных, а скорее проявляют озабоченность в том, что президент Белоруссии договорился с американцами. Также он отмечал, что представители оппозиции передают списки заключенных в США и требуют давления на Белоруссию.

Ранее, писал 5-tv.ru, Лукашенко заявил, что Трамп хорошо справился с ролью посредника в украинском конфликте.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX