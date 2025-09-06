Лето задержится? Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Севернее от столицы устанавливается мощный антициклон.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Вильфанд: в столице установится длительный период теплой погоды

В Москве, начиная с субботы, 6 сентября, укрепится продолжительный период теплой погоды. Об этом в беседе с информагентством «Интерфакс» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, жаркой будущую погоду назвать будет нельзя. Однако она будет похожа на летнюю.

«Я бы назвал погоду просто летом, без бабьего. В Москве устанавливается длительный период летней погоды, который связан с тем, что чуть севернее от столицы устанавливается мощный антициклон», — пояснил специалист.

При этом Вильфанд добавил, что на предстоящей неделе в российской столице граждан ожидает ясная и малооблачная погода. Как он отметил, в городе столбики термометров в субботу, 6 сентября, поднимутся до +20-22°C, тогда как в понедельник и вторник температура может достигнуть +23°C.

До этого руководитель прогностического центра Александр Шувалов рассказывал, что в Москве скоро наступит первая и затяжная волна бабьего лета. Он заявлял о тепле в столице до 20 чисел сентября, а со следующей недели воздух начнет прогреваться до +23°C днем.

Ранее, писал 5-tv.ru, синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных.

