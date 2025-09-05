Готовимся к осадкам? Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных

Ожидается северо-восточный ветер с порывами до 8 м/с.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В выходные в Москве ожидается теплая погода
Теплая и преимущественно пасмурная погода ожидает жителей Москвы и Подмосковья в выходные, 6 и 7 сентября. Существенных осадков не предвидится. Об этом «Известиям» рассказали аналитики «Яндекс Погоды».
В Москве в субботу, 6 сентября, специалисты прогнозируют теплую и пасмурную погоду. Ожидается северо-восточный ветер с порывами до 8 м/с.
«Утром температура составит +16 градусов, днем поднимется до +22 градусов, вечером будет около +20 градусов, а ночью опустится до +16 градусов», — отметили синоптики.
Уточняется, что в таких городах Подмосковья, как Одинцово, Видное, Домодедово, Люберцы и Подольск погодные условия будут близки к московским. Температура же не поднимется выше +21 градуса.
Под конец выходных, в воскресенье, 7 сентября, по прогнозам синоптиков, теплая погода с переменной облачностью сохранится. Ожидается северо-восточный, с порывами до 7 м/с. Утром температура воздуха достигнет +15 градусов, а днем продолжит рост и дойдет до +23 градусов. Вечером же немного похолодает до +20 градусов. А вот ночью стоит ожидать +15 градусов. В Подмосковье в целом ожидается та же температура, что и в столице за редкими исключениями — местами будет прохладнее на 1-2 градуса.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как долго продлится период потепления в Москве.
