Готовимся к осадкам? Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 27 0

Ожидается северо-восточный ветер с порывами до 8 м/с.

Не ниже 15 градусов: синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

В выходные в Москве ожидается теплая погода

Теплая и преимущественно пасмурная погода ожидает жителей Москвы и Подмосковья в выходные, 6 и 7 сентября. Существенных осадков не предвидится. Об этом «Известиям» рассказали аналитики «Яндекс Погоды».

В Москве в субботу, 6 сентября, специалисты прогнозируют теплую и пасмурную погоду. Ожидается северо-восточный ветер с порывами до 8 м/с.

«Утром температура составит +16 градусов, днем поднимется до +22 градусов, вечером будет около +20 градусов, а ночью опустится до +16 градусов», — отметили синоптики.

Уточняется, что в таких городах Подмосковья, как Одинцово, Видное, Домодедово, Люберцы и Подольск погодные условия будут близки к московским. Температура же не поднимется выше +21 градуса.

Под конец выходных, в воскресенье, 7 сентября, по прогнозам синоптиков, теплая погода с переменной облачностью сохранится. Ожидается северо-восточный, с порывами до 7 м/с. Утром температура воздуха достигнет +15 градусов, а днем продолжит рост и дойдет до +23 градусов. Вечером же немного похолодает до +20 градусов. А вот ночью стоит ожидать +15 градусов. В Подмосковье в целом ожидается та же температура, что и в столице за редкими исключениями — местами будет прохладнее на 1-2 градуса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как долго продлится период потепления в Москве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Погода
3 сент
Бабье лето продолжает радовать столицу: как долго продлится период потепления
3 сент
«Придется потерпеть»: синоптик рассказала, когда тепло вернется в Москву
31 авг
Жара вернется? Москвичам рассказали о погоде 31 августа
28 авг
Ударил по Сахалину, идет на Камчатку: в регионе бушует ураган
28 авг
Этому не учат в автошколе: как уберечь автомобиль от гидроудара во время ливня
28 авг
Мощный ураган надвигается на Камчатку
27 авг
Власти Пекина эвакуировали почти 60 тысяч человек из-за сильных дождей
26 авг
Жителей Петербурга предупредили о ливнях и грозах 26 августа
26 авг
По Тольятти пронесся мощный ураган, повалив десятки деревьев
26 авг
Погода преподнесет сюрпризы: каким будет сентябрь в России
+18° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
81.56
0.26 95.48
0.70
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 сентя...

Последние новости

20:16
В Минпромторге отметили развитие собственного производства пива в РФ
19:56
Человек, навсегда изменивший красные дорожки: путь великого Джорджо Армани
19:37
«Почему вас это так удивляет»: Шуфутинский подтвердил получение гражданства РФ
19:21
Готовимся к осадкам? Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных
18:59
Собянин: реконструкция Киностудии Горького выходит на финишную прямую
18:37
Деньги кончились: Европа больше не способна помогать Украине

Сейчас читают

Все в панике: западная пресса отреагировала на слова Путина о НАТО на Украине
Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ВЭФ-2025. Главное
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025