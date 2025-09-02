Великобритания отправила на Украину свыше 60 тысяч снарядов и ракет в течение 50 дней. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили во время своего выступления в парламенте.

По его словам, поставка осуществлялась в рамках начатой в июле 50-дневной компании по оказанию помощи украинской стороне.

«За 50 дней на Украину было поставлено почти пяти миллионов патронов, около 60 тысяч артиллерийских снарядов, реактивных снарядов и ракет, две с половиной тысячи беспилотных систем», — отметил он.

К тому же Хили добавил, что в ходе этого периода государство передало Киеву 30 единиц транспортных средств и инженерного оборудования, а также 200 систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО).

До этого, 30 августа, портал Axios сообщал, что в США обвинили лидеров стран Евросоюза в попытках помешать урегулированию украинского конфликта. В источнике уточняли, что европейцы оказывают давление на лидера киевского режима Владимира Зеленского, чтобы тот настаивал на «лучшей сделке». Этот подход, как сочли в ближайшем окружении президента США Дональда Трампа, сильнее обостряет ситуацию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Германия на грани кризиса, но продолжает спонсировать Украину.

