Чекунков отметил востребованность программы «Муравьев-Амурский 2030»

Программа по подготовке управленческих кадров на Дальнем Востоке — «Муравьев-Амурский 2030» стала одной из самых востребованных. Об этом рассказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время Восточного экономического форума — 2025 (ВЭФ-2025).

«Последние три года проводим сессию, посвященную программе подготовки управленческих кадров для Дальнего Востока, а с недавнего времени и для Арктики, „Муравьев-Амурский 2030“. Программа заслуженно уже стала одной из самых востребованных подобных программ в России. Потому что она посвящена развитию самых перспективных регионов нашей страны», — отметил он.

Как заявил министр, значимость и перспективность программы показывает большое число желающих поучаствовать в ней. Конкурс в рамках инициативы — 96 человек на место.

От других подобных проектов программа отличается практическим подходом, а также «работой с реальными людьми», решающими тактические и стратегические задачи в развитии Дальнего Востока.

При этом Чекунков напомнил поступившим на указанную программу учащимся, что, несмотря на прохождение сложного конкурса, следует и дальше самосовершенствоваться, учиться добросовестно.

«Не устаю напоминать ребятам, которые прошли этот жесточайший конкурс, не зазнаваться, не считать себя лидерами, избранными, а работать и учиться с пониманием, что вы выбрали для себя трудный путь, полный препятствий, полный вызовов чтобы пройти, которые нужно как раз наполниться знаниями и впитать в себя максимальность практического опыта наставников, преподавателей, которых мы собрали для вас в лучших вузах, в лучших учебных заведениях страны», — заключил Чекунков.

До этого президент России Владимир Путин поставил задачу об утверждении стратегии развития Дальнего Востока до 2036 года. Российский лидер акцентировал внимание на том, что Дальний Восток России и Азиатско-Тихоокеанский регион — территория динамичных изменений и бурного развития, и призвал поддерживать высокие темпы позитивных перемен.

