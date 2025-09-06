Лучше чем лимон: назван самый полезный осенний продукт

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 31 0

Раньше овощ применяли для заживления ран.

Врач назвала самый полезный осенний продукт

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Врач-терапевт Якимова: сок капусты облагает противовоспалительным эффектом

Самым полезным продуктом осеннего сезона является капуста, поскольку в ней содержится много так сильно необходимого для организма витамина С. Об этом в беседе с информагентством РИА Новости рассказала врач-терапевт Анастасия Якимова.

По словам специалиста, сок этого овоща облагает противовоспалительным эффектом.

«Центральным осенним продуктом является капуста: в ней больше витамина C, чем в лимоне — в 100 граммах содержится до 70% суточной нормы», — пояснила эксперт.

Помимо этого, как отметила врач, раньше сок капусты применяли при заживлении ран и для лечения воспалений в желудке. В свежих листьях овоща преобладают витамины С, К, группы В, органические кислоты, а также фитонциды, которые обладают противомикробным действием.

«Считалось, что лист капусты способен уменьшить боль и снять отек. При этом, современные исследования подтверждают, что сок капусты обладает противовоспалительным эффектом, однако это средство не может заменить полноценное медицинское лечение», — предупредила Якимова.

Ранее 5-tv.ru писал, как провести полноценный детокс организма после лета.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+14° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
81.56
0.26 95.48
0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:12
Силы ПВО сбили 34 украинских БПЛА над регионами РФ
6:49
Соглашения на сумму 6,51 трлн рублей подписали во время ВЭФ-2025
6:39
Лучше чем лимон: назван самый полезный осенний продукт
6:14
Кобяков заявил об отсутствии суверенности Европы в большой геополитической игре
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 сентября, для всех знаков зодиака
5:31
Мединский: премию «Бриллиантовая бабочка» реализуют в нескольких государствах

Сейчас читают

Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ВЭФ-2025. Главное
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 сентября, для всех знаков зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025