Международный форум беспилотных аппаратов «Крылья Сахалина» стартовал в России

|
Он продлится три дня. В нем участвуют 19 стран.

На первом в России дронопорте «Пушистый» стартовал международный форум беспилотных аппаратов всех сред «Крылья Сахалина». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Открыл форум парад дронов. Беспилотники прошли в одном пространстве вместе с авиацией. В торжестве принял участие губернатор региона Валерий Лимаренко. Он подчеркнул, что беспилотники изменили повседневную жизнь всех россиян, и сегодня эти технологии развиваются намного быстрее.

«Сахалин и Курилы со сложным рельефом, протяженной береговой линией и удаленностью многих населенных пунктов стали идеальным полигоном для их (речь про дроны. — Прим.ред.) внедрения и применения», — сказал Лимаренко.

Беспилотные аппараты, как уточнил губернатор, используют в народном хозяйстве. Они, например, участвуют в доставке грузов по морю. Также дронами активно пользуются российские военные. По словам Валерия Лимаренко, специалисты продолжат постепенно внедрять новые технологии в разные сферы деятельности человека.

На форуме состоялась выставка беспилотников, разработанных в России. В частности, губернатор региона посетил ситуационный центр управления полетами, где компания «ZALA» продемонстрировала работу системы связи и навигации нового поколения «Геокосмос». Ее уже больше года используют российские солдаты. Эта отечественная система — аналог Starlink американского предпринимателя Илона Маска.

Международный форум беспилотных аппаратов на Сахалине продлится три дня — с 6 по 8 сентября. В нем участвуют 19 стран. Они представили свои разработки в этой сфере. Мероприятие является выездной площадкой Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).

