В Минобрнауки рассказали о сотрудничестве с КНР: «Двигаемся по мосту»

Дарья Корзина
Востребованность двухсторонних программ подтверждает большое количество учащихся студентов из Китая в РФ.

Петрова: Россия и Китай выстраивают важный телемост для сотрудничества

Между лидерами России и Китая выстроен прочный телемост, который позволяет развивать новые инициативы и расширять сотрудничество. Об этом заявила замминистра науки и высшего образования России Ольга Петрова на молодежном форуме «День будущего», проходящем в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

По ее словам, именно благодаря установившемуся диалогу между президентами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином удалось задать четкий вектор для совместных проектов.

«И мы сейчас все двигаемся по этому мосту, налаживая еще больше возможности и для развития наших проектов, и для развития инициатив», — подчеркнула Петрова.

Она также добавила, что в российских вузах сегодня обучается более 50 тысяч студентов из Китая, и это лишь подтверждает востребованность двусторонних программ.

Ранее российский лидер поблагодарил Китай за решение о безвизовом режиме для граждан России. Это поспособствует росту деловых связей, увеличению поездок и формированию комфортных условий для предпринимателей.

