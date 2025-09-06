В Минобрнауки рассказали о сотрудничестве с КНР: «Двигаемся по мосту»
Востребованность двухсторонних программ подтверждает большое количество учащихся студентов из Китая в РФ.
Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Петрова: Россия и Китай выстраивают важный телемост для сотрудничества
Между лидерами России и Китая выстроен прочный телемост, который позволяет развивать новые инициативы и расширять сотрудничество. Об этом заявила замминистра науки и высшего образования России Ольга Петрова на молодежном форуме «День будущего», проходящем в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
По ее словам, именно благодаря установившемуся диалогу между президентами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином удалось задать четкий вектор для совместных проектов.
«И мы сейчас все двигаемся по этому мосту, налаживая еще больше возможности и для развития наших проектов, и для развития инициатив», — подчеркнула Петрова.
Она также добавила, что в российских вузах сегодня обучается более 50 тысяч студентов из Китая, и это лишь подтверждает востребованность двусторонних программ.
Ранее российский лидер поблагодарил Китай за решение о безвизовом режиме для граждан России. Это поспособствует росту деловых связей, увеличению поездок и формированию комфортных условий для предпринимателей.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
53%
Нашли ошибку?