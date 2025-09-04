Путин поблагодарил Китай за решение о безвизовом режиме для россиян

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил руководство КНР за решение о безвизовом режиме для граждан России.

Российский лидер добавил, что это решение очень значимо и приведет к росту поездок в Китай.

«У нас просто много было вопросов с председателем (КНР Си Цзиньпином — ред.) и мы как-то не добрались до этой темы. Я бы вас очень просил передать ему самые наилучшие пожелания и слова благодарности за это решение, потому что оно носит нерядовой характер, оно касается, просто без всякого преувеличения, сотен тысяч, если не миллионов наших граждан», — сказал президент РФ в беседе с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ли Хунчжуном во Владивостоке в рамках ВЭФ-2025.

Путин подчеркнул, что Россия зеркально ответит на такой жест.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Европе ждут возвращения наших спортсменов. Об этом заявил «Известиям» министр спорта РФ Михаил Дегтярев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Ограничения могут быть сняты — во многом этому способствует мировая политика. Он отметил, что итогами саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине стало подписание шести документов. В них спорт был упомянут в контексте возвращения прав спортсменам, равенства, конкуренции, недопустимости дискриминации. Весь Глобальный Юг продемонстрировал стремление поддержать граждан РФ. Дегтярев подчеркнул, что в ходе неформального общения неоднократно слышал от иностранных коллег, что в мировом сообществе очень ждут Россию на соревнованиях.

