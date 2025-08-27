Путин наградил медиков Курской области

Врачи и сотрудники Центра медицины катастроф и скорой помощи получили государственные награды.
Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин 27 августа подписал указ о награждении медицинских работников из Курской области за профессионализм и самоотверженность. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Об этом сообщает портал правовой информации.
«За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, наградить почетной грамотой президента РФ Гаврикову Елену Юрьевну — старшую медицинскую сестру территориального Центра медицины катастроф областного бюджетного учреждения здравоохранения «Курская областная многопрофильная клиническая больница», — указано в документе.
Благодарность главы государства объявлена целому ряду специалистов из территориального Центра медицины катастроф Курской областной клинической больницы. Среди отмеченных — начальник центра Роман Лисяный, начальница отдела Елена Сухарева, заведующая отделением Маргарита Ланина, врачи Алексей Репалов и Антуан Сакру, а также медбрат Сергей Ковалев. В списке также значатся медсестры Лилия Коновалова и София Сторублева, водители Владислав Форопонов и Юрий Чижов.
Кроме того, благодарность президента получили сотрудники Курской областной станции скорой помощи. Среди них врач Николай Салов и фельдшер Наталья Медведева.
Ранее, 6 июля, Владимир Путин посмертно наградил генерал-майора Михаила Гудкова второй медалью «Золотая Звезда». Это решение стало первым подобным случаем в истории современной России. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко ранее сообщал, что Гудков погиб в Курской области.
