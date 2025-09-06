Боевики ВСУ атаковали учебный центр Запорожской АЭС

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 20 0

Удар пришелся по корпусу с уникальным тренажером реакторного зала.

Боевики ВСУ атаковали учебный центр Запорожской АЭС

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вооруженные силы Украины 6 сентября нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по учебно-тренировочному центру Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

«ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС с помощью дронов. Удар пришелся по крыше корпуса «Г», — говорится в официальном сообщении в Telegram-канале станции.

На предприятии подчеркнули, что этот центр является уникальным, так как в нем расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, необходимый для подготовки специалистов.

По данным ЗАЭС, удар произошел всего в 300 метрах от одного из энергетических блоков. При этом удалось избежать возгорания и серьезных разрушений. Отмечается, что предельные условия эксплуатации не нарушены, а радиационный фон на станции остается в норме.

Несмотря на инцидент, работа АЭС продолжается в штатном режиме. В заявлении станции подчеркивается, что атака рассматривается как часть стратегии давления на энергетиков, поскольку удары по Энергодару и прилегающим районам совершаются регулярно и носят интенсивный характер.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
81.56
0.26 95.48
0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:28
Гутерриш назвал Китай ключевым партнером ООН в решении мировых задач
21:41
«Надо бежать, сверкая пятаками»: Гуров дал совет Тарасовой по поводу ее парня
21:20
Боевики ВСУ атаковали учебный центр Запорожской АЭС
20:57
Макрон обсудил с Моди работу «коалиции желающих» по Украине
20:35
«Штука сложная»: Евгений Цыганов про любовь и счастье
20:15
Путин наградил проводивших операцию во время землетрясения камчатских онкологов

Сейчас читают

Владимир Путин наградил народных артистов РФ Долину и Лепса орденами
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 сентября
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать