Столб дыма в небе: В Индиане вспыхнул пожар на химическом заводе

Борис Сатаров
Местным жителям рекомендовали не покидать дома и плотно закрыть окна и двери.

В Индиане вспыхнул пожар на химическом заводе

Крупный пожар произошел на химическом предприятии в американском штате Индиана. Об этом сообщает издание 14 News.

«Пожарные в Ньюбурге в настоящее время находятся на месте активного химического пожара, который выбрасывает в небо большой столб дыма», — говорится в публикации.

По данным СМИ, район вокруг предприятия полностью перекрыт сотрудниками полиции.

На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие и произошла ли утечка опасных веществ.

Местные власти обратились к жителям с просьбой оставаться в помещениях, избегать зоны происшествия, а также держать окна и двери закрытыми для обеспечения безопасности.

Ситуация на объекте остается напряженной. Пожарные продолжают бороться с огнем, а службы экстренного реагирования контролируют возможные риски для населения.

Ранее 5-tv.ru сообщал о крупном пожаре в подмосковной Балашихе. Возгорание произошло в складском помещении в микрорайоне Новый Свет на улице Звездная. Огонь охватил здание, а над его крышей поднялся огромный столб дыма.

