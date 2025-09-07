«Россия должна стать экономикой высоких зарплат»: итоги ВЭФ-2025

Владимир Путин: экономика России должна стать экономикой высоких зарплат

Вы видели, вы все видели, и весь мир видел. Крепкие рукопожатия лидеров России, Китая и Индии — вопреки угрозам Запада. Ради этого рукопожатия премьер-министр Нарендра Моди, несмотря на разногласия Дели и Пекина, впервые за семь лет лично приехал в Китай.

«Союз слона, дракона и медведя» — так в прессе уже окрестили это явление. Имея в виду символы трех держав. Да, они встречались уже не раз, и сближали интересы не один год, но именно сейчас это триединство обрело особый смысл, когда Запад угрожает беспрецедентными санкциями тем, кто ослушается, тем, кто рискнет торговать с Россией или поддержит Пекин.

Все это свидетельства больших геополитических сдвигов, которые происходят прямо на наших глазах, где украинский конфликт лишь одна из проблемных точек. Наш ход сделан, очередь за оппонентами. Что скажут Штаты? Насколько устойчивы их союзники? Насколько они реально готовы способствовать миру на Украине? Насколько сама Украина готова к миру. Российский лидер сделал сенсационное предложение:

«Украинская сторона хочет этой встречи и предлагает эту встречу. Я сказал, готов. Пожалуйста, приезжайте, мы точно совершенно обеспечим условия для работы и безопасность. Гарантия стопроцентная. Но, если нам говорят, мы хотим с вами встречи, но вы поезжайте туда-то на эту встречу. Мне кажется, что это просто избыточные запросы в наш адрес. Если реально кто-то хочет с нами встретиться, мы готовы. Самое лучшее место для этого — столица Российской Федерации, город-герой Москва».

Это уже второе за неделю приглашение в Москву киевским представителям прозвучало с трибуны Восточного экономического форума после встреч с единомышленниками по многополярному миру, то есть они такой подход поддерживают. И поддерживают Россию.

В этом году Восточный экономический форум смог привлечь рекордное количество инвесторов. Подписано соглашений на шесть с половиной триллиона рублей, хотя обычно на три-четыре триллиона. Задуматься только, страна ведет тяжелейшую военную операцию на западных границах, при этом строит планы на десятилетия по развитию Дальнего Востока и Арктики. Какие там наши приоритеты и как они влияют на жизнь всей страны, узнал корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Восточный экономический отмечает свое первое десятилетие с размахом. Российский бизнес представляет новые разработки, регионы ярко конкурируют за инвестиции.

В этой борьбе проигравших нет, за три дня на острове Русский заключили соглашений на шесть триллионов рублей. Это — витрина важнейшего макрорегиона России, а заодно успешная модель развития для всей страны.

«За прошедшие годы по многим ключевым показателям, в первую очередь экономическим, Дальний Восток занял лидирующие позиции, опережая общероссийские темпы!» — сказал Владимир Путин.

За десять лет экономика региона выросла более чем в два раза. Так выглядит самый масштабный эксперимент современной России. Лаборатория управленческих идей: от «Дальневосточного гектара» до мастер-планов благоустройства городов и особых налоговых режимов.

Восточный экономический — традиционно площадка для заявлений, которые касаются жизней миллионов россиян. Именно здесь говорят о новых мерах по развитию всего Дальнего Востока нашей страны.

Пленарная сессия пятого Восточного форума, 2019 год. Владимир Путин объявляет о старте новой программы: дальневосточной льготной ипотеки. По ставке всего в два процента годовых купить новую квартиру смогли 165 тысяч молодых семей.

«Здесь квартира с ремонтом, и какой ремонт, я была очень счастлива и думаю, как же нам в жизни повезло и какие случаются чудеса!», — сказала многодетная мать Валерия Маковозова.

Теперь президент поручает расширить программу, снять возрастной барьер.

«Считаю правильным сделать дальневосточную и арктическую ипотеку доступной для всех семей в регионе, которые воспитывают трех и более детей. Подчеркну: для всех многодетных семей. Независимо от возраста родителей!» — сказал Владимир Путин.

«Решения, которые принимали здесь, на Восточном экономическом форуме, по специальным условиям для бизнеса, по дальневосточной ипотеке, по развитию городов, они и создают новое качество среды, новое качество жизни, которое привлекает людей на Дальний Восток», — сказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

В прошлом году сюда переехали двадцать четыре тысячи человек, раньше только уезжали. Теперь рабочих рук не хватает, на Дальнем Востоке рекордно низкая безработица. И исторически высокие зарплаты, в среднем сто тысяч рублей.

«Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат, и это не пустой звук, это не популизм какой-то! В этом есть экономический смысл», — сказал Владимир Путин.

Региону-строителю нужны высококвалифицированные кадры. Здесь возводят больницы, музеи, аэропорты. Снабжать которые дешевой и чистой энергией уже скоро будет гигантский атомный кластер.

«Это будут и мощные гигаваттные мощности, это будут и средние мощности, блоки 600-мегаваттники, это будут малые атомные электростанции, как в модульном, в наземном, так и в плавучем варианте, вплоть до микрореакторов «Шельф», — сказал генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Строить теперь гораздо проще, действует государственная инфраструктурная поддержка инвестпроектов. Создано восемнадцать территорий опережающего развития, тоже новация Дальнего Востока. В ТОРах работает более трехсот компаний, вложивших почти четыре триллиона рублей инвестиций.

«Преференциальные режимы позволяют инвесторам уверенно вкладывать деньги и получать прибыль. Так не получится. Не получится, что отдельно государство, отдельно частный бизнес — только вместе», — сказал заместитель председателя правительства Российской Федерации, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

И вновь опробованную модель расширяют.

«Предлагаю сделать кардинальный шаг: запустить на всей, подчеркну, на всей территории Дальнего Востока и Арктики единый преференциальный режим для бизнеса! И сделать это нужно с 1 января 2027 года!» — сказал Владимир Путин.

Первая частная железная дорога на Дальнем Востоке как доказательство: бизнес готов вкладываться в долгосрочные и затратные проекты. Тихоокеанский маршрут связал Якутию и Хабаровский край, Эльгинское угольное месторождение и порт «Ванино». Но это только часть большого логистического проекта.

«Дальний Восток — это самый суверенный транспортный коридор России. Владивосток формируется как будущий транспортный хаб для развития Трансарктического транспортного коридора», — сказал советник президента РФ, спецпредставитель в сфере транспорта Игорь Левитин.

Трансарктический коридор — понятие пока малоизвестное. Оно объединяет Северный морской путь и все прилегающие к нему маршруты. То есть то, что должно надежно связать Россию с ее азиатскими партнерами.

На полях ВЭФ Владимир Путин принимает члена политбюро компартии Китая, премьер-министров Лаоса и Монголии.

Можно не сомневаться, с гостями форума предметный разговор.

Газопровод «Сила Сибири-2», о строительстве которого договорились в Китае, формирует принципиально новые контуры всего экономического устройства Азии.

«Этот проект будет прокачивать ежегодно пятьдесят миллиардов кубометров газа. Это, конечно, один из самых крупных проектов целого века!» — сказал премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар.

На пленарной сессии Владимир Путин снова повторяет: Россия ни от кого не закрывалась. И готова сотрудничать со всеми дружественными нам странами. Фокус на развитие Дальнего Востока это только подчеркивает.

«Дальний Восток России, Азиатско-Тихоокеанский регион в целом — это территория динамичных изменений, бурного развития. И мы должны поддерживать высокие темпы позитивных перемен, улучшать структуру отечественной экономики, повышать технологичность всех сфер жизни, более эффективно использовать ресурсный, производственный, логистический, научный потенциал, которым обладают наши дальневосточные регионы и страна в целом», — сказал Владимир Путин.

Дальний Восток становится эталоном для всей страны. Что зафиксировал Десятый Восточный экономический форум. А значит, масштабная трансформация ждет и другие регионы России.