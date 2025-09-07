Конец однополярного мира: сотрудничество РФ и Китая выходит на новый уровень

Владимир Путин: однополярный мир должен прекратить свое существование

О том, что «Сила Сибири-2» не просто очередной трубопровод, говорит хотя бы то, что идею его прокладки начали обсуждать еще в середине нулевых. Когда только-только намечалось потепление с Китаем. Но очень уж сложен был проект, он войдет в топ-3 газопроводов мира по протяженности, а по значению даже не знаю, с чем сравнить. Он один будет обеспечивать 15% потребностей КНР в голубом топливе.

Этот проект сблизит Россию и Китай. «Возможно, придется его разбомбить, как «Северный поток», — то ли пошутил, то ли напророчествовал ведущий американского консервативного канала.

Но взаимная потенциальная выгода от проекта для Москвы и Пекина перевешивает его стоимость, сложность и недовольство оппонентов. 6700 километров трубы нужно уложить. Из них чуть менее половины по российской территории: через всю Западную Сибирь, Красноярский край и Иркутскую область, до границы с Монголией. Сквозь нее тут даже проект получит свое название, и дальше уже по территории Китая еще примерно столько же, но самое главное — «Сила Сибири-2» будет запитана из месторождений Ямала, полуострова, который без малого полвека работал на экспорт в Европу.

Как будто гигантским переключателем — «щелк» — и перенаправили энергопоток с Запада на Восток. Это не значит, что все запасы Ямала пойдут теперь в КНР. Нет, газа там и на Европу хватит, если что. Но пока Старому свету наш газ вроде как не нужен. Ну ладно. Параллельно Москва и Пекин договорились об увеличении поставок по уже существующим газопроводам.

Так что в сумме азиатские поставки плюс-минус полностью заместят выпавшие европейские маршруты, учитывая взорванный «Северный поток» и «украинский газовый коридор».

Но такое переключение будет иметь далеко идущие последствия. Китай сегодня крупнейший покупатель СПГ — сжиженного приемного газа, но если в КНР придет много газа по трубе, то зачем сжиженный? Понятно, отчего приуныли производители СПГ, например, в США и Австралии. А это крупнейшие экспортеры данного продукта.

Может оттого Трамп, не скрывая, и с большим интересом следил за всем, что происходило в Пекине и окрестностях. Даже показалось, что ему хотелось туда. Не в Вашингтоне принимать нового польского президента. Что тот мог ему сказать интересного? А быть там, в гуще событий на берегах Тихого океана. Его отношение проявлялось в как бы ироничных публикациях, мол, мы потеряли Индию и Россию из-за Китая, пусть они будут счастливы. Или когда увидел рядом с Путиным и Си Цзиньпином лидера КНДР, заподозрил заговор.

Но, как известно, в каждой шутке есть доля шутки. Конечно, никакого заговора против США никто не плел. Но та сплоченность, которую демонстрировали собравшиеся, настораживала представителей старого Атлантико-центричного полюса. И нет, это не вызов старому миропорядку, основанному на ваших правилах, госпожа Каллас. Это были уже проводы старого миропорядка и день рождения нового. Отмечали сдержанно, но со вкусом. За одним большим круглым столом собрались лидеры ШОС — Шанхайской организации сотрудничества, которые призвали к реформе глобальной системы управления. Какое место займет в этом процессе Россия, увидел корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Беспрецедентный по своему масштабу визит: в Тяньцзине и Пекине наша делегация проводит четыре дня. В самый первый, в конгресс-центре Мэйдзын, Владимир Путин, Си Цзиньпин и Нарендра Моди долго общаются тет-а-тет.

Западу остается только читать по губам. ШОС — сила, с которой невозможно не считаться: половина населения планеты и уже треть мировой экономики.

«Темпы развития сотрудничества в рамках ШОС действительно впечатляют. Например, средний прирост ВВП стран-членов в прошлом году составил более пяти процентов», — сказал Владимир Путин.

Саммит ШОС, отношения России и Китая становятся главной мировой темой. И пока на западных телеканалах говорят об угрозе с востока, Владимир Путин и Си Цзиньпин обсуждают новые энергетические проекты. Договариваются о сотрудничестве в сфере мирного атома, мы уже строим в Китае две АЭС, высоких технологий, медицине.

«Много программ как по военно-техническому сотрудничеству, так и по гражданской продукции», — сказал гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Это и цифровизация, это и традиционная китайская медицина, это ряд направлений научных», — сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Китай — главный внешнеэкономический партнер России. Сотрудничество: от нефти и газа до высоких технологий. А товарооборот, что ни год, бьет рекорды. В 2024 он перевалил за 250 миллиардов долларов.

Ну как долларов, девяносто процентов всех расчетов между Россией и Китаем, например, проходят в рублях и юанях.

«Мы выступаем за выпуск совместных облигаций государств-членов, за создание в ШОС собственной платежно-расчетной и депозитарной инфраструктуры», — сказал Владимир Путин.

По сути, прямо здесь и сейчас страны ШОС создают новую экономическую и инвестиционную реальность, в которой нет места санкциям и диктату западных стран.

В Китае у президента целая серия двусторонних встреч: Азия, Африка, Латинская Америка и даже Европа, представленная Словакией и Сербией.

Лидер Индии садится в «Аурус» Владимира Путина и даже публикует фото из салона. Больше часа они беседуют в машине. Все это время мировые СМИ строят догадки, о чем договариваются лидеры крупнейших держав Евразии.

Ведь накануне Запад пытался наказать Индию за сотрудничество с Россией повышенными пошлинами.

«В декабре текущего года 1 миллиард 400 миллионов индийцев с нетерпением ждут вас в Индии», — сказал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Иран, Вьетнам, Белоруссия, Конго. Словакия, Сербия — переговоры с глазу на глаз и новые соглашения. Экономика ШОС уже в два раза больше экономики всего отвернувшегося от нас, как там его называют, «цивилизованного мира».

Впрочем, Россия, Азия, страны глобального юга показывают: их сила не только в экономике.

Это самый масштабный парад не то что в Китае, во всем мире. Сорок тысяч солдат чеканят шаг по площади Тяньаньмэнь. Здесь представители сразу семнадцати стран.

В строю новые подразделения: воздушно-космические силы и кибервойска. Все это выводы из в том числе и украинского конфликта.

Ничто прекрасное армии не чуждо. Это несомненное украшение парада: женское подразделение, китайские «железные розы».

Ну а если серьезно, такая армия и техника многих заставила задуматься, например, в руководстве тихоокеанского варианта НАТО — военном блоке АУКУС. Явный ведь сигнал от Китая.

Это новые гиперзвуковые ракеты. Рядом беспилотники, безэкипажные штурмовики и бомбардировщики, что могут нести сразу четыре 500-килограммовых снаряда.

Владимир Путин, несомненно, главный гость парада. Вместе с ним и Ким Чен Ыном, кошмарный сон Запада: они общаются с ветеранами и поднимаются на балкон дворца Тяньаньмэнь.

«Лишь когда все нации будут относиться друг к другу как равные, они смогут защитить общую безопасность», — сказал председатель КНР Си Цзиньпин.

Показывать свою силу, и не только экономическую, сейчас чрезвычайно важно для Пекина. Одна из китайских пословиц гласит: не надо сражаться с врагом, надо сделать так, чтобы он сам упал наземь.

После парада Владимир Путин садится в «Аурус» с Ким Чен Ыном, говорят там без лишних глаз, потом еще закрытая двухчасовая встреча в резиденции Дяоюйтай.

«Ваши спецподразделения приняли участие в освобождении Курской области. Ваши воины сражались мужественно и героически», — сказал Владимир Путин.

«Мы вели совместную борьбу плечом к плечу рядом с вами. Если еще нужна будет помощь, мы все сделаем для вашего братского народа», — сказал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Уже ночью Владимир Путин выходит к журналистам из Пекинского дворца Дяоютай, подводя, пожалуй, главный итог этих четырех дней.

«Мы, когда говорим о многополярности, это не значит, что должны появиться какие-то новые гегемоны. Так вопросы никто не ставит ни в рамках ШОС, ни в рамках БРИКС», — сказал Владимир Путин.

И вот, к слову о пресловутой изоляции России, сколько стран нашу модель выбирают: ШОС, АСЕАН, БРИКС, Афросоюз — это большая часть населения Земли и мировой экономики. Цивилизованная Европа, конечно, негодует: глава дипломатии ЕС Каллас называет Кремль, цитата, «360-градусной угрозой» и обещает включить наших партнеров в санкционные списки.

— Сейчас девятнадцатый пакет санкций готовит Европа. Вы разговаривали с огромным количеством членов ШОС и партнеров, которых это серьезно может коснуться, в частности, той же самой Индии или Китая. Кто, на ваш взгляд, от этого больше пострадает?

— Когда со стороны говорят: «А мы вас сейчас прижучим, мы вас сейчас накажем» — ну как руководство таких стран, мощных и больших, как они должны реагировать? Это невозможно сегодня, в таком тоне разговаривать с такими партнерами, — сказал Владимир Путин.

Но, кажется, ЕС с ее слабеющей из-за собственных же санкций экономикой сама остается в изоляции.

«Договориться о приемлемом варианте прекращения этого конфликта можно, и я из этого исхожу. Тем более что мы видим настроения действующей в США администрации под руководством президента Трампа, видим их не просто призывы, а искреннее желание найти это решение», — сказал Владимир Путин.

Владимир Путин еще раз назвал встречу в Анкоридже продуктивной и впервые рассказал, о чем же они беседовали в лимузине Трампа.

«Говорили, конечно, на английском, но такой ломаный, то, что у меня уже частично остается от словарного запаса. Я ему сказал: I'm very glad to see you, dear neighbor. Очень рад видеть вас, дорогой сосед, здоровым и живым. Вот. Ну, а в этом в лимузине пока ехали, там ехать тридцать секунд», — сказал Владимир Путин.

Мир изменился, теперь в нем много полюсов силы, десятки переговоров и соглашений в Китае это еще раз доказали. И те, кто живет прошлым, надеясь то на экономический, то на военный реванш, потом просто не успеют сесть в уходящий поезд.

«Однополярный мир должен прекратить свое существование, в том числе и в интересах тех, во всяком случае народов тех стран, руководство которых до сих пор отстаивает эту отжившую и, можно сказать, отжившую систему. Вот на этом давайте закончим. Спасибо большое!» — сказал Владимир Путин.