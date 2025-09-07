«От земли отрыв»: дочь Успенской вышла на связь после расставания с женихом

Знаменитая мама выгнала из дома избранника наследницы.

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Дочь певицы Любови Успенской, Татьяна Плаксина, связалась с подписчиками после расставания с потенциальным женихом, хоккеистом Никитой Плотниковым. В блоге она опубликовала стихотворение, в котором прослеживается философский посыл.

«Убей в себе отчаяние. Перед встречей — всегда расставание. После падения — очередное восстание. Восклицание. Терпение и одиночество. Молчаливое сопротивление и пророчество. После безмолвия будет взрыв. От земли отрыв», — так звучали эти строки.

При этом Татьяна на новых фотоснимках написала послание, адресованное, вероятно, бывшему избраннику.

«Не ожидал — я хороша», — отметила Плаксина.

Причину расставания Татьяна публично не раскрывала.

До этого Любовь Успенская призналась в беседе с изданием Super.ru, что выгнала возлюбленного дочери из дома, поскольку считает его «не ровней» дочери. Знаменитость подчеркивала, что спортсмен оказывал плохое влияние на Татьяну, так как в отношениях с ним она перестала заниматься саморазвитием.

Ранее, писал 5-tv.ru, Успенская раскритиковала экс-бойфренда своей дочери.

