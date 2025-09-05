«Просто мебель»: Успенская раскритиковала экс-бойфренда своей дочери

Любовь Успенская заявила, что дочь выбрала себе недостойного кавалера

В начале августа дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина говорила о том, что мама «успела полюбить» ее возлюбленного. Только вот союз художницы с хоккеистом Никитой Плотниковым продлился недолго. Любовь Успенская прокомментировала расставание пары в беседе с Super.ru.

«Танечка очень согласна (с тем, что Никита ей не ровня — Прим. Ред.), она также понимает, что ей нужен достойный молодой человек, а не просто мебель. Это тоже сразу не поймешь, я тоже ошибалась четыре раза, поэтому даже после четырех раз, возможно, ошиблась бы. Она может делать все, что хочет», — заявила Успенская в разговоре с Super.ru.

Успенская сказала, что Никита просто «не тянет» Таню, а позже артистка призналась, что положила конец этим отношениям и выгнала парня дочери из дома. По словам звездной мамы, Никита плохо влиял на Татьяну: из-за него она перестала заниматься саморазвитием и обленилась.

«Я его выгнала. Он ей не пара, не пара, не пара. Он не тянет ни на ее уровень, ни на ее интеллект, ни на что», — рассказала певица.

Певица также отметила, что будет поддерживать свою дочь и не позволит ей совершить ошибки, которые когда-то совершила сама.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Любовь Успенская считает, что ее дочь Татьяна Плаксина выбрала себе парня, не соответствующего ее уровню.

