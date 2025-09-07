Точно на шторы? Школу могут наказать за незаконные сборы денег

Роскачество: сбор денег в школе признан незаконным

Роскачество напомнило о запрете на сборы денежных средств в школах в связи с началом нового учебного года. Об этом сообщили «Известия». Родителей призвали знать свои права и защищать ребенка, если учебное заведение требует внесения средств на различные нужды. Эксперты объяснили, какие сборы законны, а какие — нарушают законодательство, и как правильно действовать при давлении со стороны школы.

Почему сборы в школах незаконны

Директор департамента защиты прав потребителей Игорь Поздняков отметил, что образование в России является бесплатным, и государство финансирует все необходимые расходы на ремонт, оборудование, зарплату сотрудников и охрану. Поэтому требования сдавать деньги на шторы, краску или подарки учителям считаются незаконными.

При возникновении давления родители могут обратиться к руководству школы с запросом о письменном обосновании необходимости сборов. Если это не помогает, следует обращаться в управление образования города или региона, которое обязано контролировать подобные ситуации. В случае серьезного давления на ребенка или подозрений на коррупцию допустимо писать заявление в прокуратуру.

Законные сборы и пожертвования

Адвокат Шон Бетрозов пояснил, что существуют добровольные пожертвования и платные дополнительные услуги. Пожертвования родителей на развитие школы или приобретение оборудования возможны только при добровольном согласии и через официальный расчетный счет с отражением в бухгалтерии.

Платные кружки, секции, курсы иностранных языков и подготовка к олимпиадам тоже законны, но должны оформляться через письменный договор, с возможностью отказаться без ограничений для бесплатной части обучения. Подарки учителям допустимы только недорогие, стоимостью не более 3 тыс. рублей, иначе это может рассматриваться как нарушение антикоррупционного законодательства.

Как действовать при давлении

Если родители сталкиваются с принуждением к сдаче денег через чаты класса или угрозы изоляции ребенка, они должны зафиксировать факты давления — сохранить переписку, скриншоты и объявления о сборах. Затем следует обратиться к классному руководителю и директору с письменным заявлением, подчеркнув, что участие должно быть добровольным. В случае бездействия школы допустимо обратиться в департамент образования или прокуратуру.

Юрист Юрий Капштык добавил, что принуждение к сборам может квалифицироваться как вымогательство, что ведет к возбуждению уголовного дела или отстранению учителя.

Как правильно отказаться от сборов

Психолог Елена Масолова отметила, что традиция сдавать деньги появилась в 1990-е годы, но сегодня все нужды школы решаются государственным финансированием. Родители вправе отказаться от участия, при этом важно контролировать ситуацию в школе, оставляя за собой взрослую позицию.

При общении с учителем необходимо быть доброжелательным, отказываться от сборов лично, а не через ребенка. Адвокат Шон Бетрозов подчеркнул, что лучше всего ссылаться на закон и готовность помогать только в рамках его требований. Не стоит сдавать деньги наличными или на личные карты родителей, так как это незаконно и небезопасно.

Практика показывает, что упоминание законодательства и ответственности школы обычно останавливает давление и защищает интересы семьи.

