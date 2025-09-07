Почему использование чужих наушников может навредить вашему слуху — объясняет врач

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 12 0

И какие еще привычки могут негативно сказаться на здоровье ушей?

Россиянам рассказали, почему нельзя использовать чужие наушники

Фото: 5-tv.ru

Врач Евсикова: чужие наушники могут навредить вашему слуху

Врач-оториноларинголог Марина Евсикова в интервью Газета.ру рассказала о вредных привычках, которые могут повлиять на здоровье слуха, и о важности соблюдения слуховой гигиены.

Среди основных факторов, угрожающих слуху, она выделила прослушивание громкой музыки и длительное пребывание в шумной обстановке без защиты для ушей. Такие условия могут вызывать «утомление» клеток внутреннего уха, что при регулярном воздействии ведет к их снижению и, как следствие, к ухудшению слуха.

Использование чужих наушников, особенно внутриканальных, также представляет опасность. Это увеличивает риск попадания вирусов и бактерий, что может вызвать воспаление наружного слухового прохода и временное снижение слуха.

Врач также отметила, что применение ватных палочек для чистки ушей может привести к образованию серной пробки и травмам барабанной перепонки, что также негативно сказывается на слухе.

Евсикова подчеркнула важность соблюдения правил слуховой гигиены. Рекомендуется контролировать уровень громкости при прослушивании музыки и фильмов, не использовать чужие наушники и не давать свои в пользование другим.

Если возникает необходимость увеличивать громкость на привычных устройствах, это может быть сигналом о проблемах со слухом, и стоит обратиться к специалисту.

