Больше шести тысяч человек пришли почтить память Джорджо Армани

Элина Битюцкая
Люди стоят в очереди на церемонию прощания с модельером.

Больше шести тысяч человек пришли почтить память Джорджо Армани

Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

В первый день прощания с легендарным модельером Джорджо Армани его память почтили более шести тысяч человек.

Церемония прощания проходит в выставочном пространстве Armani/Teatro в Милане, где двери открыты с 9:00 до 18:00 по московскому времени.

Как сообщает телеканал SkyTG24, перед началом церемонии у здания выстроилась очередь из сотрудников компании Armani, которые были допущены первыми. За ними следовали итальянцы, ожидавшие своей очереди на протяжении полутора-двух часов. Прощание продолжится в воскресенье в те же часы.

Зал, где проходит церемония, украшен десятками светильников, формирующих ковер, который ведет к закрытому гробу из светлого дерева. У гроба установлен почетный караул в знак признания заслуг модельера, который был кавалером Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской республикой».

Джорджо Армани ушел из жизни в возрасте 91 года в окружении родных и близких. По его желанию похороны будут проходить в частном порядке в понедельник.

Ранее 5-tv.ru рассказал про жизненный путь великого кутюрье Джорджо Армани.

Больше шести тысяч человек пришли почтить память Джорджо Армани

