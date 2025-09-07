Наталья Штурм похвасталась собранными опятами

Певица Наталья Штурм, известная своим хитом «Школьный роман», на днях порадовала подписчиков в соцсетях видео, в котором она с гордостью демонстрирует свою целую охапку опят, собранных неподалеку от дома.

«Какой запах! Я вам даже передать не могу!» — восхищается певица, явно наслаждаясь своим уловом.

Но вот вопрос: что же делать с этими грибами? Наталья ждет от своих поклонников рекомендаций по приготовлению опят, но при этом стоит помнить, что есть дикие грибы без тщательной проверки — это опасно.

К слову, в 2024 году певица удивила всех своим аскетичным подходом к питанию. Она заявила, что на продукты ей хватает всего 2600 рублей в месяц, или 84 рубля в день!

Штурм даже приложила чек из банковского приложения в доказательство своей экономии. В списке ее покупок — простые и недорогие продукты, и она считает, что многие люди слишком расточительны, особенно когда закупаются на голодный желудок.

Такой рацион позволяет Наталье поддерживать вес чуть более 52 килограммов при росте 170 сантиметров. Возможно, собрав опята и следуя своему аскетичному образу жизни, она найдет идеальный способ приготовить что-то вкусное и полезное.

