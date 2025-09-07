«Угрожали прийти домой и убить всех»: как Таисия Повалий лишилась всего на Украине

Певица Таисия Повалий: из-за моего переезда в Россию мне угрожали

Уроженка Украины, известная певица Таисия Повалий рассказала о том, как потеряла все, что заработала, и нашла свое счастье в России. Этим артистка поделилась в программе на федеральном телеканале.

Когда Таисия Повалий заявила о своей гражданской позиции и переехала жить в Россию, то от нее отвернулись все украинские друзья. Более того, единственный сын певицы назвал ее предательницей.

Сейчас артистка вместе со своей мамой живет в Подмосковье. С сыном певица после переезда в РФ не общается. Однако это не мешает Таисии Повалий поддерживать контакт с внуком и невесткой. К ней, как призналась исполнительница, поначалу она относилась плохо, но сейчас кардинально поменяла свое мнение.

Также Таисия Повалий призналась, что после переезда в Россию ее завалили угрозами.

«Для меня это был шок. Я не верила, что вот тебя все любят, боготворят, а потом в один момент ты просто оказалась предательницей. Мне даже угрожали. Угрожали прийти домой и убить всех. Это было страшно. Убивали людей, моих друзей», — сказала звезда.

После отъезда из Украины в прежнем доме Повалий прошел обыск. В итоге она потеряла все свои документы, в том числе договоры на песни. Позже всю недвижимость артистки арестовали. Так она осталась без средств к существованию, и ей пришлось начинать все с нуля.

Несмотря на ссору с сыном, певица верит, что вскоре наступит мир и все смогут наладить друг с другом отношения.

