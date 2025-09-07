«Уважаемые падальщики»: Татьяна Брухунова ополчилась на журналистов

Татьяна Брухунова назвала журналистов падальщиками

Супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, находясь в Сочи с мужем, вынуждена защищаться от нападок прессы, которая распространяет слухи о здоровье артиста.

Она опровергла все домыслы, назвав их фейками, а распространяющих такие сообщения людей «падальщиками».

«Очень хочется попросить вас уже завалиться, закрыться. С ним все в порядке! Человек работает в преддверии своего большого юбилея, а вы пытаетесь омрачить эту важную дату. Давайте уважать друг друга. Хотя я понимаю, что для грязных журналистов эти слова неведомы! Но может, все-таки поднатужитесь, справитесь?!» — высказалась Татьяна.

Она подчеркнула, что с Петросяном все хорошо, и выразила сожаление по поводу попыток испортить знаменательный для артиста момент.

Недавно Татьяна Брухунова поделилась обращением одной из своих подписчиц. Эта читательница призналась, что изначально подписалась на аккаунт Брухуновой из любопытства. Однако спустя год наблюдений она изменила свое мнение, отметив вкус, харизму и способность Татьяны делиться впечатлениями, которые вдохновляют других.

Татьяна отметила, что многие подписчики искренне благодарят ее за публикации и находят вдохновение в ее образе жизни.

