«Уважаемые падальщики»: Татьяна Брухунова ополчилась на журналистов

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 48 0

Прессе было предложено «завалиться».

Фото, видео: Instagram*/bruhunova; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Татьяна Брухунова назвала журналистов падальщиками

Супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, находясь в Сочи с мужем, вынуждена защищаться от нападок прессы, которая распространяет слухи о здоровье артиста.

Она опровергла все домыслы, назвав их фейками, а распространяющих такие сообщения людей «падальщиками».

«Очень хочется попросить вас уже завалиться, закрыться. С ним все в порядке! Человек работает в преддверии своего большого юбилея, а вы пытаетесь омрачить эту важную дату. Давайте уважать друг друга. Хотя я понимаю, что для грязных журналистов эти слова неведомы! Но может, все-таки поднатужитесь, справитесь?!» — высказалась Татьяна.

Она подчеркнула, что с Петросяном все хорошо, и выразила сожаление по поводу попыток испортить знаменательный для артиста момент.

Недавно Татьяна Брухунова поделилась обращением одной из своих подписчиц. Эта читательница призналась, что изначально подписалась на аккаунт Брухуновой из любопытства. Однако спустя год наблюдений она изменила свое мнение, отметив вкус, харизму и способность Татьяны делиться впечатлениями, которые вдохновляют других.

Татьяна отметила, что многие подписчики искренне благодарят ее за публикации и находят вдохновение в ее образе жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказал о романтике в отношениях Петросяна и Брухуновой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+21° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
81.56
0.26 95.48
0.70
Кровавая луна исполнит желания: что принесет лунное затмение 7 сентября 2...

Последние новости

15:52
Патриарх Кирилл призвал россиян возвращаться к традиции семейных крестных ходов
15:28
ВС РФ нанесли массированный удар по объектам производства БПЛА на Украине
15:22
Подал знак? Вдова Левкина рассказала о мистическом возвращении его кольца после смерти
15:00
«Уважаемые падальщики»: Татьяна Брухунова ополчилась на журналистов
14:40
Опять летучие мыши: ученые обнаружили у рукокрылых новый вирус
14:20
Песков рассказал о регулярных занятиях Путина спортом

Сейчас читают

«Егор, доброе утро»: глава Самарской области обратился к Криду после скандала
Кровавая луна исполнит желания: что принесет лунное затмение 7 сентября 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
День апостола Тита Критского: что можно и нельзя делать 7 сентября

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025