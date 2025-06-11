«Люблю! Женя П»: Брухунова поделилась романтичным жестом Петросяна

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 15 0

Брухунова поделилась романтичным жестом Петросяна

Петросян пишет записки как школьник

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Своей молодой жене юморист пишет милые записки и дарит букеты.

Народный артист РСФСР Евгений Петросян оказался романтиком. Именно на это наводят детали из семейной жизни с юмористом, которые публикует в своих социальных его жена Татьяна Брухунова.

Евгений Ваганович подарил ей букет пионов и приложил умилительную записку.

«Это чтобы ты успела заснять совсем все стадии пионов. Люблю! Женя П», — гласит послание.

Фото: Instagram*/bruhunova

Петросян развелся ради Татьяны с заслуженной артисткой РФ Еленой Степаненко. С ней он выступал в юмористическом дуэте и прожил в браке 33 года. С Брухуновой Евгений Ваганович официально состоит в браке с 2019 года. У них есть двое детей: пятилетний сын Ваган и полуторагодовалая дочь Матильда. Разница в возрасте у супругов составляет 44 года. В интервью Роману Костомарову Петросян признавался, что исправляет ошибки молодости и теперь большое внимание уделяет семье.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Гарик Харламов назвал Петросяна своим кумиром.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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