«Он ревет, и я на него кричу»: мужчина выжил после схватки с медведем в Иркутской области

Житель Иркутска выжил после схватки с медведем

Житель Иркутской области Александр Горнаков чудом выжил после встречи с медведем на Байкале. Мужчина поехал отдыхать на термальные источники Хакусы и решил прогуляться в сторону бухты Аяя. Подробности произошедшего он рассказал во время беседы с 5-tv.ru.

«Я с термального источника пошел по берегу Байкала. <…> Идти порядка двух с половиной-трех часов, наверное. Один, да. Я и приехал отдыхать один, и на Хакусах оказался один», — вспоминает пострадавший.

По его словам, маршрут был живописным: побережье, скалы, тропа через лес. Но именно там его и подстерегла опасность.

«Сначала услышал рык, развернулся и увидел медведя», — вспомнил сибиряк.

Зверь мгновенно сбил его с ног и вцепился в плечо.

«Повалил меня, на бок. Сразу же ощутил резкую боль в плече… затем он начал кусать. Чиркнул по голове… Я пытаюсь ворочаться, закрываюсь в клубок… Ору. Он ревет, и я на него кричу», — продолжил свой рассказ мужчина.

Несмотря на боль и панику, Александр Горнаков сумел отбиться.

«В какой-то момент почувствовал облегчение — получилось его с себя сбросить. И вопреки мнению о том, что бежать нельзя, я дал деру к воде. Выбежал и прыгнул в Байкал, на камень. Кричу, оглядываюсь — не бежит», — рассказал мужчина.

Фото: 5-tv.ru

Фото: 5-tv.ru

Рюкзак с вещами и едой остался на тропе, но это спасло: возможно, зверь отвлекся на добычу. Сам мужчина, весь в крови, двинулся обратно к турбазе.

«Обратно предстояла трехчасовая дорога. Дождь пошел, Байкал волнуется, камни заливает. Я в кроссовках, весь мокрый, но бегу и думаю: второй схватки я не выдержу», — признается он.

На пути Горнакову повстречались туристы, которые и помогли ему дойти до базы. Там мужчину осмотрел медработник и срочно отправил катером в Северобайкальск. Врачи зашили голову, обработали раны и сделали уколы от бешенства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Аляске женщина чудом спаслась от медведя во время пробежки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.