«Кровавое» лунное затмение наблюдают жители разных регионов России

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Красный цвет спутника Земли связан с оптико-физическими процессами в атмосфере нашей планеты.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

Лунное затмение 7 сентября заметно из разных регионов России

Лунное затмение можно наблюдать из разных уголков России, пик редкого явления пришелся на 7 сентября 21:12 по московскому времени.

Луна проходя через тень Земли, последовательно теряет свою яркость и приобретает красный оттенок. Так называемое «кровавое» затмение продлится примерно до полуночи.

Красный цвет во время полного лунного затмения связан с оптико-физическими процессами в атмосфере Земли. Объясняется явление просто: наша планета целиком перекрывает солнечный свет, который падает на Луну. При этом лучи звезды, когда проходят сквозь атмосферу, преломляются и рассеиваются. Оттенки красного и оранжевого продвигаются дальше других и освещают спутник Земли. Это явление называется «эффект Релея».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что принесет лунное затмение. Внимательными в это время стоит быть Рыбам, Девам, Стрельцам и Близнецам, рожденным в середине знака — с 25 по 7 число.

Кровавая луна исполнит желания: что принесет лунное затмение 7 сентября

