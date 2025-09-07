Только два города: где россияне теперь могут получить визу США

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

Подобные ограничения касаются граждан еще 16 стран, включая Белоруссию и Украину.

США разрешили жителям России получать визы только в Астане и Варшаве

Фото: www.globallookpress.com/Julien Delfosse

США изменили порядок подачи заявлений на визы для граждан России

Государственный департамент США сообщил о новых правилах подачи заявлений на получение американских виз. С 6 сентября документы можно подавать только в стране гражданства или постоянного проживания. Россияне смогут получить визу только в Казахстане и Польше. Об этом сообщает сайт Госдепа США.

«Граждане стран, в которых правительство США не проводит обычные операции по выдаче неиммиграционных виз, должны подать заявление в назначенное посольство или консульство», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Ранее граждане России и других стран могли подавать документы и проходить собеседование в любом государстве, где работает американская дипмиссия. Теперь это правило отменено, и для россиян определены лишь два места — Астана и Варшава.

В аналогичную категорию попали жители еще 16 стран, включая Белоруссию и Украину. Белорусам нужно обращаться в посольства США в Вильнюсе или Варшаве, украинцам — в Кракове или Варшаве.

При этом граждане России, которые имеют постоянное место жительства за рубежом, смогут обращаться в дипломатические представительства по месту проживания. Однако им потребуется подтверждать этот статус документально.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что представитель МИД России Мария Захарова заявила о противоречивой позиции США в урегулировании конфликта на Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Кровавая луна исполнит желания: что принесет лунное затмение 7 сентября 2...

