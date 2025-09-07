Только два города: где россияне теперь могут получить визу США
Подобные ограничения касаются граждан еще 16 стран, включая Белоруссию и Украину.
Фото: www.globallookpress.com/Julien Delfosse
США изменили порядок подачи заявлений на визы для граждан России
Государственный департамент США сообщил о новых правилах подачи заявлений на получение американских виз. С 6 сентября документы можно подавать только в стране гражданства или постоянного проживания. Россияне смогут получить визу только в Казахстане и Польше. Об этом сообщает сайт Госдепа США.
«Граждане стран, в которых правительство США не проводит обычные операции по выдаче неиммиграционных виз, должны подать заявление в назначенное посольство или консульство», — говорится в официальном сообщении ведомства.
Ранее граждане России и других стран могли подавать документы и проходить собеседование в любом государстве, где работает американская дипмиссия. Теперь это правило отменено, и для россиян определены лишь два места — Астана и Варшава.
В аналогичную категорию попали жители еще 16 стран, включая Белоруссию и Украину. Белорусам нужно обращаться в посольства США в Вильнюсе или Варшаве, украинцам — в Кракове или Варшаве.
При этом граждане России, которые имеют постоянное место жительства за рубежом, смогут обращаться в дипломатические представительства по месту проживания. Однако им потребуется подтверждать этот статус документально.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что представитель МИД России Мария Захарова заявила о противоречивой позиции США в урегулировании конфликта на Украине.
