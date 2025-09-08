Александр Овечкин получил уникальный iРhоnе в честь рекорда по голам в НХЛ

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 15 0

Подарок с гравировкой и встроенным экраном презентовали капитану «Вашингтона».

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Instagram*/nastyashubskaya; 5-tv.ru

Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал обладателем эксклюзивной модели телефона, изготовленной в честь его достижения в Национальной хоккейной лиге. Уникальный iPhone показала его жена Анастасия Шубская в своих социальных сетях.

Корпус устройства украшен персональной гравировкой, а сама коробка оснащена встроенным экраном, на котором воспроизводится момент рекордного гола российского хоккеиста.

6 апреля 2025 года в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Этот результат позволил ему обойти легендарного канадца Уэйна Гретцки и стать лучшим снайпером в истории лиги.

Рекорд был зафиксирован на арене в Нью-Йорке, а событие вызвало широкий резонанс в хоккейном сообществе США и России. Болельщики отметили, что достижение стало символом новой эпохи в НХЛ.

За 20 сезонов в североамериканской лиге Александр Овечкин забросил 897 голов в регулярных чемпионатах, что укрепило его статус одного из величайших игроков в истории мирового хоккея.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Александр Овечкин получил уникальный iРhоnе в честь рекорда по голам в НХЛ
